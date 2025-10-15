Jasa Tirta II Mendorong Budaya Transparansi dan Akuntabilitas

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan turut berpartisipasi dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan pada 14–16 Oktober 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Mengusung tema “Menjaga Kelestarian Air, Membangun Kepercayaan Publik”, keikutsertaan PJT II dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis perusahaan dalam meningkatkan transparansi serta memperkuat hubungan dengan publik.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat menyambangi Booth B.27 untuk melihat langsung pengembangan sistem informasi publik berbasis digital yang memberikan kemudahan akses, keandalan, serta transparansi bagi masyarakat.

Inovasi yang ditampilkan mencakup berbagai layanan informasi seperti data hidrologi secara real-time, kebijakan operasional perusahaan, laporan tahunan (annual report), hingga laporan keuangan.

Lebih dari sekadar partisipasi dalam pameran, kehadiran PJT II juga menjadi ajang untuk memperkenalkan transformasi digital yang tengah dijalankan perusahaan.

Penerapan teknologi informasi dalam operasional, pelayanan publik, dan penyajian data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas.

Inisiatif ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik yang transparan dan berkualitas.

Direktur Utama PJT II, Imam Santoso menuturkan, pentingnya transparansi dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam pengelolaan sumber daya air yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.