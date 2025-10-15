Suhu Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 20:35 WIB
Ilustrasi cuaca. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Suhu udara di wilayah Bandung Raya terasa lebih panas dari biasanya dalam beberapa hari terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, suhu udara yang lebih panas dikarenakan masa peralihan musim.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu mengatakan, suhu maksimum di wilayah Bandung Raya hingga 19 Oktober 2025 mendatang diperkirakan mencapai 31 hingga 35 derajat celcius.

"Suhu minimum di Bandung Raya di antara 18-20°C, suhu maksimum di Bandung Raya di antara 31-35°C," kata Ayu--sapaannya--dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

BMKG mencatat, suhu maksimum di wilayah Bandung Raya tercatat menyentuh angka 35,4 derajat celcius pada 4 Oktober 2025 lalu, sementara suhu terendahnya ada di angka 18,6 derajat celcius pada 9 Oktober 2025.

Ayu menyebut, suhu udara yang terasa lebih panas saat ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

"Suhu panas disebabkan oleh minim tutupan awan, masa peralihan, dan posisi matahari yang bergerak ke selatan," ujarnya.

BMKG menjelaskan soal penyebab cuaca di Bandung Raya yang terasa lebih panas dalam beberapa hari terakhir.
