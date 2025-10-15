Polemik Bandung Zoo, Akademisi Minta Pemkot Ambil Langkah Konkret

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polemik berkepanjangan terkait status dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mendapat sorotan tajam dari akademisi.

Pengamat Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera mengambil langkah konkret demi kepentingan masyarakat luas.

Idil mengatakan, polemik mengenai Bandung Zoo telah berlarut-larut dan berpotensi merugikan masyarakat.

Ia menekankan perlunya solusi yang nyata, di mana Pemkot Bandung dapat memulai dengan menggelar dialog strategis yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.