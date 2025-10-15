Wamendagri Akhmad Wiyagus Ingatkan Praja IPDN Tak Lanjutkan Budaya Kekerasan

jabar.jpnn.com, SUMEDANG -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus mengingatkan para Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang baru untuk menolak segala tindak bentuk kekerasan dalam proses pembelajaran.

Peringatan itu disampaikan Wiyagus kepada ribuan Praja Pratama angkatan XXXVI Tahun 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Tindak kekerasan di lingkungan perguruan tinggi kedinasan rentan terjadi, bahkan korban yang sampai meninggal dunia.

Wiyagus mengatakan, seorang Praja Pratama harus punya sikap yang selaras dengan nilai-nilai pembinaan Asta Praja.

Praja Pratama yang menempuh pendidikan pun harus menjunjung tinggi kode kehormatan Praja dan mematuhi seluruh peraturan tata kehidupan.

"Praja Pratama harus menegakkan disiplin dengan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mencoreng nama baik institusi," kata Wiyagus dalam sambutannya, Rabu (15/10/2025).

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengingatkan kepada Praja Pratama yang baru dikukuhkan ini untuk menghentikan budaya kekerasan.