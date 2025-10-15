JPNN.com

Wamendagri Akhmad Wiyagus Ingatkan Praja IPDN Tak Lanjutkan Budaya Kekerasan

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:20 WIB
Upacara pengukuhan 1.058 Praja Pratama angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus mengingatkan para Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang baru untuk menolak segala tindak bentuk kekerasan dalam proses pembelajaran.

Peringatan itu disampaikan Wiyagus kepada ribuan Praja Pratama angkatan XXXVI Tahun 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Tindak kekerasan di lingkungan perguruan tinggi kedinasan rentan terjadi, bahkan korban yang sampai meninggal dunia.

Wiyagus mengatakan, seorang Praja Pratama harus punya sikap yang selaras dengan nilai-nilai pembinaan Asta Praja.

Praja Pratama yang menempuh pendidikan pun harus menjunjung tinggi kode kehormatan Praja dan mematuhi seluruh peraturan tata kehidupan.

"Praja Pratama harus menegakkan disiplin dengan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mencoreng nama baik institusi," kata Wiyagus dalam sambutannya, Rabu (15/10/2025).

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengingatkan kepada Praja Pratama yang baru dikukuhkan ini untuk menghentikan budaya kekerasan.

Wamendagri Akhmad Wiyagus mengingatkan Praja Pratama IPDN untuk menghentikan budaya kekerasan di kampus.
