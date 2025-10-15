Wali Kota Depok Prioritaskan Penanganan Rumah Rusak dengan Anggaran Darurat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meninjau empat rumah warga yang mengalami kerusakan di Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Dari hasil pengecekan, tiga rumah berada di Kelurahan Cilangkap, dan satu rumah di Kelurahan Leuwinanggung, dalam kondisi yang memprihatinkan.

Supian Suri menyampaikan rasa prihatin atas kondisi rumah warga, terutama milik Piping dan Lala di RT 06 RW 12, Kelurahan Cilangkap, yang mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap.

Baca Juga: Ratusan Ribu Objek Pajak di Depok Nikmati Program Penghapusan PBB

“Kondisinya sangat memprihatinkan, hampir 80 persen bocor. Atapnya juga sudah hampir ambruk,” ucapnya.

Dia menjelaskan, bahwa pemerintah kota memiliki alokasi anggaran darurat yang bisa digunakan untuk membantu warga dalam kondisi mendesak seperti ini, di luar program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Kani tidak bisa menunda, karena ini situasinya darurat. Kalau harus menunggu program RTLH tahun 2027, saya khawatir kondisinya semakin berisiko,” terangnya.

Baca Juga: Tim Gabungan Gerebek Toko Jamu yang Jual Miras Oplosan di Sawangan Depok

Supian Suri menegaskan, anggaran tak terduga akan digunakan untuk mempercepat penanganan rumah yang rusak berat dan belum masuk program RTLH tahun berjalan.

“Saya minta para camat dan lurah aktif melaporkan kondisi seperti ini di wilayahnya. Jangan sampai ada korban karena kita lalai,” ungkapnya.