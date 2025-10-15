Data Sementara, Keracunan MBG di Cisarua Mencapai 345 Orang

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 13:50 WIB
Sejumlah kendaraan ambulans bersiaga di lapangan SMPN 1 Cisarua menyusul kejadian keracunan MBG, Selasa (14/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan data yang diterima, hingga Rabu (15/10) siang, tercatat sebanyak 345 siswa menjadi korban.

Koordinator Posko SMPN 1 Cisarua Aep Kunaefi mengatakan, di hari kedua penanganan terdapat 60 siswa yang datang ke posko mengeluhkan gejala keracunan.

"Total keseluruhan dari kemarin ada 345 siswa. Dari jumlah itu, 285 siswa sudah kembali pulih, sementara sisanya masih dirawat," kata Aep di Posko SMPN 1 Cisarua.

Korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMK.

Aep menjelaskan di hari ini, kasus baru terutama berasal dari siswa SD dan SMK, sementara hari sebelumnya didominasi oleh siswa SMP.

“RS rujukan yang paling banyak menangani korban adalah Rumah Sakit Lembang, tapi rumah sakit lain seperti RS Cibabat dan RS Advent juga masih menerima pasien,” ujarnya.

Aep menegaskan bahwa pendataan korban masih terus dilakukan oleh tim di lapangan untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat penanganan yang memadai. (mcr27jpnn)

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

