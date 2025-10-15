2 Guru Ikut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT -

Jumlah Pasien diduga keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Cisarua, Lembang, Bandung Barat terus bertambah.

Tidak hanya siswa, pasien dengan keluhan mirip keracunan juga dialami guru dari SDN Garuda.

Baca Juga: Bupati Jeje Belum Tetapkan Status KLB Pada Kasus Keracunan MBG di Cisaura

Nabila Febrianti (26 tahun), salah satu guru di SD tersebut mengaku mulai merasakan gejala perut melilit usai mencicipi MBG pada Selasa (14/10).

Awalnya ia tak menanggapinya, tetapi pada Rabu pagi, Nabila mulai merasakan panas di area dada dan gejala lainnya.

Nabila pun diantar orang tuanya ke posko SMPN 1 Cisarua.

Baca Juga: Anak Anggota DPRD Turut Jadi Korban Keracunan MBG Cisarua

“Iya nyicip. Saya makan satu paket. Saya pas makan enggak ada bau atau apa. Cuma pas pulang dari sekolah ada melilit, tapi awalnya enggak ditanggapi," kata Nabila ditemui di Posko.

"Pas malam rasanya makin menjadi. Terus pas pagi dada panas, melilit, pusing, lemes juga, akhirnya diajak ke sini,” lanjutnya.