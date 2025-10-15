Aplikasi Mola BKN Jadi Solusi Cek Status PPPK Paruh Waktu dengan Mudah dan Cepat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah menghadirkan aplikasi Mola BKN untuk memudahkan peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam melihat status pengajuan.

Dengan langkah mudah, status PPPK Paruh Waktu dapat dipantau secara daring kapan saja.

“MOLA BKN adalah aplikasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara yang bisa diakses secara daring,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto.

“Melalui aplikasi ini, pegawai dapat memeriksa status proses kepegawaian, termasuk pengusulan dan validasi data PPPK,” sambungnya.

Rahman menuturkan, aplikasi MOLA BKN dapat diakses melalui laman https://mola.bkn.go.id menggunakan akun ASN atau PPPK yang sudah terdaftar.

Fitur ini, membantu para pegawai untuk memantau secara langsung posisi dan progres berkas mereka di sistem nasional.

“Dengan sistem digital seperti MOLA BKN, proses kepegawaian menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan," ujarnya.

Nantinya, seluruh peserta PPPK Paruh Waktu bisa mengakses aplikasi tersebut, untuk memastikan datanya.