Polisi Amankan Habib Palsu di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor mengamankan seorang pria berinisial H (53 tahun) yang mengaku sebagai habib dan meminta paksa tiga sarung milik santri di salah satu pesantren di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong.

Aksi penipuan tersebut sempat membuat warga resah hingga pelaku akhirnya diamankan aparat pada Selasa (14/10).

Kapolsek Cijeruk, AKP Didin Komarudin, menjelaskan, kasus bermula ketika pelaku datang ke pesantren pada Sabtu (11/10) malam, mengaku sebagai seorang habib, dan meminta sarung dari para santri dengan dalih untuk keperluan ibadah.

“Karena merasa segan dan menghormati statusnya sebagai habib, para santri memberikan tiga sarung bekas yang diminta. Namun setelah itu warga mulai curiga dan menelusuri kebenaran pengakuan pelaku,” kata Didin di Bogor.

Setelah dilakukan penelusuran, warga menemukan bahwa pria tersebut tidak memiliki garis keturunan habaib seperti yang diakuinya.

Informasi keberadaan pelaku diketahui berada di wilayah Caringin, sehingga warga bersama tokoh agama setempat berinisiatif mencari dan menemuinya.

Saat ditanyai mengenai silsilah habaib, pelaku tidak mampu menjawab dengan jelas.

Kondisi itu membuat warga geram, bahkan sempat terjadi ketegangan di lokasi sebelum petugas Polsek Caringin datang untuk mengamankan situasi.