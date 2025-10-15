Anak Anggota DPRD Turut Jadi Korban Keracunan MBG Cisarua

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Anak dari anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pipit Puspita Ahdiani, menjadi salah satu korban keracunan massal pelajar di SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Anaknya yang duduk di kelas 8 mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan sekolahannya pada Selasa (14/10/2025) pagi.

Sebelum mengunjungi SMPN 1 Cisarua untuk menjenguk para korban lainnya, Pipit lebih dulu merawat anaknya yang dirujuk ke RSUD Lembang.

"Kebetulan anak saya juga kelas 8 di SMP ini, Alhamdulillah tadi siang dari sini nggak terjadi apa-apa ya, masih sehat, datang ke rumah masih biasa," kata Pipit saat ditemui di SMPN 1 Cisarua, Lembang, Selasa malam.

Pipit menuturkan, saat pulang sekolah kondisi anaknya masih tampak sehat, tetapi gejala keracunan seperti badan lemas dan pusing, baru dirasakannya di sore hari.

Ia lantas membawa anaknya kembali ke sekolahan yang jadi posko darurat untuk mendapatkan perawatan.

"Kebetulan jam 4 (sore), ngerasa lemas, pusing. Balik lagi ke SMP dan dibawa dirujuk ke RSUD Lembang," tuturnya.

Pipit mengatakan, anaknya baru pertama kali menyantap MBG yang diberikan di sekolahan.