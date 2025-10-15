Bocah Terompet dari Pesantren, Dari Iseng Sampai Bikin Heboh Klub Bola Eropa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Jagat dunia maya belakangan diramaikan dengan video anak laki-laki yang menirukan suara terompet hanya dengan mulutnya.

Suara terompet yang viral itu nyatanya milik seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun asal Jawa Barat.

Namanya adalah Rahmat Fauzan, siswa kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung.

Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial, Fauzan tampak duduk sambil memeragakan bunyi 'terompet' yang sangat mirip dengan aslinya, nyaring, teratur, dan menghibur.

Aksi spontan itu awalnya hanya candaan bersama rekan-rekannya. Namun kini, suaranya menggema ke mana-mana.

Saking viralnya, video tersebut telah diunggah ulang oleh beberapa akun besar dunia seperti klub sepak bola Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, bahkan akun resmi Premier League.

JPNN berkesempatan menemui Fauzan di sela kegiatannya, Selasa (13/10/2025).