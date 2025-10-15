JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bocah Terompet dari Pesantren, Dari Iseng Sampai Bikin Heboh Klub Bola Eropa

Bocah Terompet dari Pesantren, Dari Iseng Sampai Bikin Heboh Klub Bola Eropa

Rabu, 15 Oktober 2025 – 10:55 WIB
Bocah Terompet dari Pesantren, Dari Iseng Sampai Bikin Heboh Klub Bola Eropa - JPNN.com Jabar
Rahmat Fauzan, santri kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung, saat ditemui JPNN, Selasa (13/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Jagat dunia maya belakangan diramaikan dengan video anak laki-laki yang menirukan suara terompet hanya dengan mulutnya.

Suara terompet yang viral itu nyatanya milik seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun asal Jawa Barat.

Baca Juga:

Namanya adalah Rahmat Fauzan, siswa kelas 4 SD di Pondok Pesantren Al Basyariah, Kota Bandung.

Dalam video berdurasi singkat yang viral di media sosial, Fauzan tampak duduk sambil memeragakan bunyi 'terompet' yang sangat mirip dengan aslinya, nyaring, teratur, dan menghibur.

Aksi spontan itu awalnya hanya candaan bersama rekan-rekannya. Namun kini, suaranya menggema ke mana-mana.

Baca Juga:

Saking viralnya, video tersebut telah diunggah ulang oleh beberapa akun besar dunia seperti klub sepak bola Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, bahkan akun resmi Premier League.

JPNN berkesempatan menemui Fauzan di sela kegiatannya, Selasa (13/10/2025).

Begini kisah Rahmat Fauzan, bocah laki-laki yang suara terompetnya menggema ke penjuru dunia.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   video viral bocah terompet suara terompet suara terompet viral sd al basyariah bandung sd al basyariah ponpes al basyariah rahmat fauzan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU