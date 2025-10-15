Gegara Hal Ini Atalia Praratya Jadi Bulan-Bulanan Santri Se-Indonesia

JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kediaman pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, dijaga petugas kepolisian usai rencana aksi demo oleh sekelompok massa di Kota Bandung.

Rencana itu buntut penyataan Atalia soal usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk memakai APBN, yang menurutnya harus dikaji secara hati-hati.

Kapolsek Cidadap Kompol Rudhi Gindriansyah mengatakan, pihaknya menerima informasi soal adanya rencana aksi demo oleh kelompok santri di Bandung.

Aksi demo ini pun tak ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bukan penggeledahan, tetapi ada info tentang para santri yang mau demo," kata Rudhi saat ditemui JPNN di lokasi, Selasa (14/10/2025).

Rudhi pun membenarkan, jika agenda rencana massa aksi hari ini menyoal komentarnya mengenai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.

"Ini demonstrasi santri, isunya Atalia komentarnya viral," ucapnya.

Sebagai pengamanan, Polsek Cidadap menurunkan 1 peleton di area rumah Atalia.

Kediaman pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, dijaga petugas kepolisian usai rencana aksi demo oleh sekelompok massa
