Perbaikan 28 Ruas Jalan di Kota Cirebon Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menyebutkan perbaikan 28 ruas jalan di wilayahnya rampung seluruhnya pada akhir 2025 sebagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan kenyamanan warga.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan perbaikan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik utama agar hasil pengerjaan lebih maksimal dan berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

“Di sejumlah ruas jalan terdapat puluhan titik yang diperbaiki dan sebagian besar pengerjaannya telah rampung. Sehingga akhir tahun ini bisa dituntaskan,” katanya.

Ia menjelaskan peningkatan kualitas jalan menjadi program prioritas pemerintah daerah, terutama pada ruas-ruas utama yang sering dilalui warga dan memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Menurut dia, perbaikan tak hanya menyasar kondisi permukaan jalan, tetapi juga penataan pendukung seperti marka, drainase, dan penerangan jalan umum (PJU).

“Beberapa ruas jalan sudah dilengkapi marka, sedangkan di Jalan Kartini pun mulai perbaikan drainase dan trotoar yang nantinya akan dilengkapi PJU tematik,” ujarnya.

Langkah ini, kata dia, dapat memperindah wajah kota sekaligus meningkatkan keselamatan pengendara dan pejalan kaki.

Edo memastikan telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, untuk mengedepankan kualitas dari pengerjaan perbaikan jalan di daerahnya.