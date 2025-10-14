Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Lembang Keracunan MBG, Polisi Ambil Sampel Makanan

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Tim Inafis Polres Cimahi mengambil sisa sajian Makanan Bergizi Gratis (MBG) diduga penyebab ratusan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) keracunan.

Sisa makanan diambil dari ompreng MBG yang telah tertata rapi di depan salah satu kelas SMP Negeri 1 Cisarua.

Pantauan di lokasi, salah satu petugas Inafis dari Polres Cimahi terlihat mengendus sejumlah makanan MBG yang tersisa dari ompreng.

Makanan yang diendus berupa lauk sepotong ayam, sepotong buah melon, hingga nasi. Dari ompreng MBG itu tercium aroma tak sedap yang menyengat.

Diketahui, ratusan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, KBB mengalami keracunan usai menyantap MBG pada Selasa (14/10/2025).

Mereka mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan muntah-muntah.

Salah satu guru SMP Negeri 1 Cisarua M Fakhmi Nurdiansyah, mengatakan, ada 1.300 paket MBG yang dibagikan ke siswa di sekolahannya, hari ini.

Menu MBG yang disuguhkan terdiri dari nasi, ayam kecap, sayur wortel, tahu, dan sepotong buah melon.