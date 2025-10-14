JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Viral Pasien Diangkut Pakai Mobil Odong-odong, Camat Solokan Jeruk Buka Suara

Viral Pasien Diangkut Pakai Mobil Odong-odong, Camat Solokan Jeruk Buka Suara

Selasa, 14 Oktober 2025 – 17:31 WIB
Viral Pasien Diangkut Pakai Mobil Odong-odong, Camat Solokan Jeruk Buka Suara - JPNN.com Jabar
Ilustrasi media sosial. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG -

Video seseorang meluapkan kemarahannya akibat mengantar pasien menggunakan odong-odong viral di media sosial, Senin (13/10/2025).

Dalam video, bapak itu menyoroti tidak ada ambulans saat dibutuhkan di Desa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Pria itu juga menilai pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak optimal. Keluhannya itu pun disampaikan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Merespons kejadian itu, Camat Solokan Jeruk Rahmatullah Mukti Prabowo mengatakan, permasalahan itu dikarenakan salah paham.

Saat kejadian, ia menuturkan, ambulans desa tengah digunakan membantu warga lain.

Baca Juga:

"Iya, salah paham. Ini hanya miskomunikasi saja, mungkin dalam hal pewaktuan. Operator ambulans butuh waktu untuk persiapan, sedangkan pasien perlu segera dibawa," kata Rahmatullah saat dikonfirmasi, Selasa (14/10/2025).

Adapun terkait pria di video, Rahmatullah menjelaskan itu adalah seorang RT setempat, sedangkan pasien yang dibawa mobil odong-odong desa diketahui mengalami demam dan lemas setelah mengikuti kegiatan pramuka.

Warga yang sedang sakit diangkut ke rumah sakit pakai mobil odong-odong. Camat Solokan Jeruk memberikan penjelasan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   mobil ambulans solokan jeruk bandung solokan jeruk pasien diangkut odong-odong mobil odong-odong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU