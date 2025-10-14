BGN Ajak Pemerintah Daerah Perkuat Tata Kelola MBG

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi bertolak ke Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor untuk menghadir Konsolidasi Regional untuk peningkatan tata kelola Program Makanan Bergizi (MBG) di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang digelar, Senin (13/10/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program nasional yang diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi kemajuan generasi penerus bangsa.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berkomitmen mendukung program tersebut.

Baca Juga: Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin usai acara.

“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Program yang baik ini jangan sampai dirusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tutur Jenal Mutaqin.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuturkan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlanjutan program.

Sebab, menurutnya, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi.