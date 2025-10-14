JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 11:00 WIB
Proses Pengajuan PPPK Paruh Waktu Terus Berjalan, BKPSDM Depok: 5.443 Data Sudah Terinput - JPNN.com Jabar
Ilustrasi PPPK. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok terus memproses pengajuan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Kepala BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto mengatakan, per Senin 13 Oktober 2025, sebanyak 5.443 data pegawai telah terinput dalam sistem nasional.

Dia menyebut, proses pengajuan PPPK Paruh Waktu masih berjalan dan sebagian besar tahapan teknis sudah diselesaikan. 

“Masih dalam proses ajuan. Alhamdulillah untuk teknis sudah selesai, tinggal perbaikan-perbaikan saja,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, jika tidak ada kendala, pihaknya akan mulai melakukan pengusulan untuk formasi guru dalam waktu dekat. 

“Insyallah Rabu atau Kamis mulai usul guru,” tuturnya.

Rahman menerangkan, jika proses pengajuan berjalan secara transparan dan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Kami terus berkoordinasi agar seluruh tahapan berjalan lancar,” tutupnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

