1.500 Titik PJU Dipasang Pemkab Garut di Sepanjang Jalur Provinsi

jabar.jpnn.com, GARUT - Sebanyak 1.500 titik penerangan jalan umum (PJU) dipasang di sebagian jalur provinsi wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang ditargetkan selesai terpasang semuanya paling lambat akhir 2025.

"Ada 1.500 titik dari provinsi tahun 2025 yang sebagian di wilayah Garut sudah terpasang," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Satria Budi.

Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan 1.500 pemasangan baru PJU tahun anggaran 2025 yang sebelumnya sudah dipasang di sejumlah ruas jalan provinsi.

Sampai Oktober 2025 ini, kata dia, sudah sekitar 700 PJU terpasang, sisanya masih proses pemasangan pondasi beton yang ditargetkan akhir 2025 semuanya sudah terpasang.

"Yang sudah terpasang sekitar 700-an unit di jalur provinsi, sisanya sekarang ada yang sudah dibuatkan betonnya, dan tentunya semua harus selesai tahun ini," katanya.

Ia menyebutkan seluruh PJU dari Pemerintah Provinsi Jabar itu dipasang khusus untuk menerangi jalan yang merupakan kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten Garut.

Ia menyebutkan di Garut terdapat jalan provinsi seperti Jalan Bandung-Garut mulai lintas Kadungora-Leles, kemudian Jalan Cilawu-Garut, lalu Jalan Garut-Cikajang, selanjutnya di wilayah selatan di Bungbunglang dan Pameungpeuk.

"Sekarang sedang ada pemasangan ke arah Pameungpeuk, lalu Bungbulang, ada juga wilayah perkotaan Garut seperti Jalan Sudirman, jadi sudah ada spot-spotnya yang akan dipasang PJU," katanya.