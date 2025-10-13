Aksi Lanjutan JMHI, BNSP dan Kemenbud RI Jadi Sasaran

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) kembali melakukan aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud RI) dan Badan Nasional Sertifikasi Negara (BNSP).

Diketahui aksi unjuk rasa mereka menyerukan agar Sertifikasi Profesi NP sebagai tenaga ahli cagar budaya segera di cabut.

Setelah melakukan penyampaian aspirasi menggunakan mobil sound, mereka langsung di sambut oleh pihak kementerian kebudayaan dan Ibu NP (tenaga ahli cagar budaya) untuk berdiskusi.

"Kami konsisten dengan tuntutan kami, hari ini kami hadir untuk menindak lanjuti pengaduan yang pernah kami serahkan ke Kementerian Kebudayaan, prosesnya sudah sampai di mana? Sudah lebih dua minggu kami serahkan pengaduan itu tetapi tidak ada respons atau tanggapan dari kementerian kebudayaan!," kata Ketua Umum JMHI, Wiranto.

Saat dialog dengan JMHI, Perwakilan Kementerian Kebudayaan menyampaikan bahwa secepatnya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian lainnya yang berkaitan dengan proyek pengaduan JMHI.

"Pengaduan dari JMHI ini cukup kompleks, jadi kami harus mengkaji terlebih dahulu, bangunan cagar budaya yang dimaksud itu aset kementerian apa? Setelah itu kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Tentunya kami apresiasi pengaduan dari JMHI," Ucap perwakilan Kemenbud

Di lain sisi, NP juga hadir dalam dialog yang di Fasilitasi Kementerian Kebudayaan. Dalam dialog NP memberikan tanggapan dan klarifikasi.

Setelah dari Kementerian Kebudayaan, massa JMHI menuju Badan Nasional Sertifikasi profesi (BNSP). Setelah silih berganti menyampaikan aspirasi, mereka langsung diterimah oleh perwakilan BNSP.