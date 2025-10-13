JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kementan Mendorong Penggunaan Pupuk Organik di Jawa Barat

Kementan Mendorong Penggunaan Pupuk Organik di Jawa Barat

Senin, 13 Oktober 2025 – 22:31 WIB
Kementan Mendorong Penggunaan Pupuk Organik di Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian Jevky Hendra. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Direktur Pupuk Kementerian Pertanian Jevky Hendra menegaskan pentingnya pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.

Pendataan yang akurat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi.

“Pendataan ini adalah langkah penting dalam menjamin pupuk subsidi yang tepat sasaran. Kami harap tolong disisir lagi. Pendataan spasial juga harus dilakukan dengan baik,” kata Jevky dalam acara Sosialisasi Penginputan Data ERDKK tahun anggaran 2026 di Pupuk Kujang, Karawang, dikutip Senin (13/10/2025).

Baca Juga:

Jevky menuturkan, saat ini sedang berlangsung penginputan data tahun 2026.

Adapun proses penginputan sedang berlangsung pada 22 September hingga 25 Oktober.

“Kami harap proses pendataan dilakukan dengan teliti. Supaya serapan pupuk subsidi bisa dilakukan dengan baik. Jika tidak teliti, serapan pupuk subsidi tidak akan maksimal,” kata Jevky.

Baca Juga:

Di Jawa Barat, lanjut Jevky, terrdapat 363.797 orang petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut.

“Tolong ini jadi perhatian semuanya, segera disisir lagi datanya sehingga serapan bisa meningkat,” kata Jevky.

Kementan mendorong pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan lebih baik.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kementan pupuk organik pupuk bersubsidi Pertanian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU