Kementan Mendorong Penggunaan Pupuk Organik di Jawa Barat
jabar.jpnn.com, KARAWANG - Direktur Pupuk Kementerian Pertanian Jevky Hendra menegaskan pentingnya pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.
Pendataan yang akurat menjadi salah satu kunci utama keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi.
“Pendataan ini adalah langkah penting dalam menjamin pupuk subsidi yang tepat sasaran. Kami harap tolong disisir lagi. Pendataan spasial juga harus dilakukan dengan baik,” kata Jevky dalam acara Sosialisasi Penginputan Data ERDKK tahun anggaran 2026 di Pupuk Kujang, Karawang, dikutip Senin (13/10/2025).
Jevky menuturkan, saat ini sedang berlangsung penginputan data tahun 2026.
Adapun proses penginputan sedang berlangsung pada 22 September hingga 25 Oktober.
“Kami harap proses pendataan dilakukan dengan teliti. Supaya serapan pupuk subsidi bisa dilakukan dengan baik. Jika tidak teliti, serapan pupuk subsidi tidak akan maksimal,” kata Jevky.
Di Jawa Barat, lanjut Jevky, terrdapat 363.797 orang petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi selama tiga tahun berturut-turut.
“Tolong ini jadi perhatian semuanya, segera disisir lagi datanya sehingga serapan bisa meningkat,” kata Jevky.
Kementan mendorong pendataan petani penerima pupuk bersubsidi dilakukan lebih baik.
