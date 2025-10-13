Innalillahi, Kecelakaan di Tol Cisumdawu Sumedang, Pengemudi Tewas dan Mobil Terbakar

jabar.jpnn.com, SUMEDANG -

Satu orang pengendara mini bus meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di KM 158 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang pada Senin (13/10/2025) pukul 11.30 WIB.

Kanit Laka Polres Sumedang Ipda Arief mengatakan, kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan Toyita Raize yang dikemudikan oleh Muhammad Ishtofain (19 tahun) hilang kendali hingga terpental memasuki jalur darurat, lalu terbakar.

"Ketika melewati keadaan jalan menurun diduga laju kendaraan mengalami hilang kendali mengarah ke kiri jalan lalu menabrak rambu hingga kendaraan terpental memasuki Jalur darurat," kata Arief dalam keterangannya.

Arief mengungkapkan atas kejadian tersebut pengemudi dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara kendaraan yang dikemudikan hangus terbakar.

“Kendaraan setelah kecelakaan mengalami kerusakan dan terbakar,” ujarnya.

Ia mengungkapkan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan tersebut diduda akibat kelalaian dari pengemudi yang kurang berhati-hati saat melintas di jalur menurun dengan kecepatan tinggi.

“Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan laju kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi hingga mengakibatkan hilang kendali mengarah ke kiri jalan,” ujarnya.