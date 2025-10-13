JPNN.com

Rutan Depok Gelar Sidak Gabungan Kamar Warga Binaan

Senin, 13 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Rutan Depok Gelar Sidak Gabungan Kamar Warga Binaan - JPNN.com Jabar
Sidak gabungan di kamar hunian warga binaan Rutan Kelas I Depok. Foto : Rutan Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) gabungan di kamar hunian warga binaan.

Kegiatan ini, merupakan langkah preventif sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di lingkungan Rutan.

Sidak dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Polri dan TNI, yang bersinergi dengan jajaran Rutan Depok untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di dalam blok hunian.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Depok, Agus Imam Taufik, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Mochammad Farih Hazin, serta jajaran staf, regu pengamanan, dan unsur Polri–TNI.

Tim bergerak secara terkoordinasi menyisir sejumlah kamar di Blok A dan Blok C, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap isi kamar serta barang-barang pribadi milik warga binaan.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan beberapa barang terlarang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian,” ucap Agus Imam Taufik.

Dirinya menegaskan, kegiatan sidak gabungan ini merupakan bentuk sinergitas dan komitmen bersama antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Depok.

“Kami akan terus melakukan deteksi dini dan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak awal,” terangnya.

Rutan Kelas 1 Depok menggelar sidak gabungan ke kamar hunian warga binaan. Berbagai unsur instansi dikerahkan dalam operasi gabungan ini
