Korsleting Listrik Dominasi Kasus Kebakaran di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mencatat korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di Kota Depok tahun 2025.

Berdasarkan data rekapitulasi hingga 30 September 2025, tercatat 55 kasus kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, disusul oleh kompor gas sebanyak 20 kasus, serta penyebab lain-lain sebanyak 85 kasus.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Adnan Mahyudin menjelaskan, bahwa lonjakan kebakaran akibat korsleting listrik terjadi hampir di setiap bulan.

Terutama pada Maret, April dan Juli dengan masing-masing tujuh hingga sepuluh kejadian.

“Sebagian besar kebakaran di Depok masih disebabkan oleh korsleting listrik. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keamanan instalasi listrik masih perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bulan April menjadi periode dengan jumlah kebakaran tertinggi secara keseluruhan.

Baca Juga: Gegara Hal Ini Disdukcapil Depok Tutup Sementara Layanan Tatap Muka

Pada bulan tersebut, tercatat ada 16 kejadian kebakaran akibat faktor lain-lain, enam akibat korsleting listrik, dan dua karena kompor gas.

Kenaikan kasus ini, bisa dipicu oleh kondisi cuaca yang panas serta meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang bulan Ramadan.