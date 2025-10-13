Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Travel Seruduk Truk di Tol Purbaleunyi, 1 Orang Tewas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah kendaraan travel yang mengangkut penumpang mengalami rusak berat usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Purbaleunyi.

Kendaraan dengan plat nomor D 7754 AJ itu menabrak bagian belakang truk B 9256 PYV.

Akibatnya satu orang penumpang meninggal dunia di tempat, dan sembilan lainnya mengalami luka berat juga ringan.

Kepala Induk PJR Cipularang Korlantas Polri Kompol Joko Prianto mengatakan, kecelakaan itu terjadi KM 77 B arah Bandung - Jakarta pada Senin (13/10/2025) pukul 05.10 WIB.

Lakalantas dipicu sopir travel atas nama Ibnu Suhud yang diduga mengantuk saat menyetir dan keluar dari jalur.

"Kendaraan dari Bandung mengarah ke Jakarta, setiba di TKP menurut keterangan pengemudi kendaraan 2 (travel), berjalan di lajur 2," kata Joko dalam keterangannya.

Travel yang ada di lajur dua tiba-tiba keluar jalur dan menabrak bagian belakang truk dengan kencang.

"(Sopir) Diduga mengantuk, lanjut menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan 1 (truk) yang berjalan di lajur 1," ujarnya.