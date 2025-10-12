JPNN.com

Ratusan Orang Ikut Menari di Mal Bandung, Naraya Dance Grew Sabet Gelar Juara Indonesia Kaya 2025

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Ratusan Orang Ikut Menari di Mal Bandung, Naraya Dance Grew Sabet Gelar Juara Indonesia Kaya 2025 - JPNN.com Jabar
Para juara kompetisi Indonesia Menari yang digelar di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung, Minggu (12/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG -

Ratusan penari di Kota Bandung memeriahkan Indonesia Menari 2025 yang berlangsung di 23 Paskal Shopping Center, Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Bandung, Minggu (12/10/2025).

Para penari itu tampil selama lima menit diiringi delapan lagu medley.

Tak hanya di Kota Bandung, Indonesia Menari 2025 juga digelar serentak di 10 kota lain di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Manado, Bekasi, dan Karawang.

Para peserta Indonesia Menari 2025 datang dari beragam latar belakang, di antaranya sanggar tari, komunitas pecinta tari, dan perwakilan sekolah serta universitas di seluruh Indonesia.

Memasuki penyelenggaraan ke-10, Indonesia Menari 2025 juga menjadi bagian dari perayaan 12 tahun Galeri Indonesia Kaya.

Sejak dimulai pada 2012, Indonesia Menari konsisten menjadi wadah apresiasi tari Nusantara yang dikemas dengan format modern, segar, dan inklusif.

Tahun ini, Indonesia Menari hadir dalam bentuk tarian kelompok yang terdiri atas 5 sampai 7 orang tanpa batasan usia dan latar belakang.

Ratusan penari di Kota Bandung memeriahkan Indonesia Menari 2025 yang berlangsung di 23 Paskal Shopping Center, Kota Bandung.
