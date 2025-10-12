Dari Lapangan ke Kolam, Legenda Persib Tebar Umpan Kenangan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Suasana penuh keakraban terasa dalam gelaran Fun Fishing with Persib Legend, sebuah acara santai yang mempertemukan para legenda Persib Bandung di kolam pemancingan Umuh Muchtar.

Acara mancing itu digelar di Ciluluk Tanjungsari, Sumedang, Minggu (12/10/2025).

Wajah-wajah pesepakbola Persib terdahulu, seperti Indra Thohir, Djadjang Nurdjaman, dan Cecep Supriatna ikut hadir memancing.

Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan yang digagas Jurnalis Olahraga Bandung ini juga menjadi momen berharga untuk mengenang perjalanan panjang Persib serta mempererat tali silaturahmi antar generasi.

Manajer Persib Bandung sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar, mengaku terharu dengan acara tersebut.

Ia menilai kegiatan fun fishing ini membuka kembali kenangan indahnya bersama Persib sejak masih menjadi bobotoh hingga kini menjabat sebagai manajer tim.

“Saya senang dengan acara fun fishing bareng legend Persib. Ini membuka memori indah saya dari sejak jadi bobotoh sampai sekarang jadi manajer. Banyak kenangan tentunya dari para legend Persib ini," kata Umuh saat ditemui dalam acara.

Menurut Umuh, kebersamaan dalam acara semacam ini menjadi bentuk penghargaan kepada para pemain legendaris yang telah berkontribusi besar dalam membangun nama besar Persib Bandung.