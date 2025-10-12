Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung Siap Dilepasliarkan

JPNN.com

Minggu, 12 Oktober 2025 – 12:00 WIB
Macan tutul dievakuasi dari salah satu hotel di Sukasari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Macan tutul yang dievakasi usai masuk dari area hotel di Sukasari, Kota Bandung, rencananya akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

Rencana itu dilakkan setelah kondisi satwa tersebut dinyatakan pulih seutuhnya.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sebelumnya mengevakuasi macan tutul ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Sukabumi.

Di sana, macan tutul menjalani observasi secara intensif.

Beberapa saat setelah macan tutul dievakuasi ke PPSC, kondisi satwa dilindungi itu masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa makan. Namun kini kondisinya berangsur membaik.

Kemudian, pada Kamis (9/10/2025), tim dari PPSC memindahkan macam tutul itu ke dalam kandang indoor untuk observasi lanjutan.

Jika hasilnya membaik selama pemantauan dan pemeriksaan, macan tutul akan dipindahkan ke kandang yang lebih luas.

"Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah berubah. Kesehatannya sudah mulai membaik. Mulai melakukan penyesuaian," kata Kepala BBKSDAJabar Agus Arianto saat dikonfirmasi, Minggu (12/10).

BBKSDA Jabar menyampaikan kondisi terkini macan tutul yang dievakuasi dari dalam hotel di Sukasari, Bandung.
