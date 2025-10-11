JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Delegasi UIKA Bogor Berkiprah di IMSO 2025 Malaysia, Indonesia Sabet 22 Medali

Delegasi UIKA Bogor Berkiprah di IMSO 2025 Malaysia, Indonesia Sabet 22 Medali

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Delegasi UIKA Bogor Berkiprah di IMSO 2025 Malaysia, Indonesia Sabet 22 Medali - JPNN.com Jabar
International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-22 di Malaysia. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ajang International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-22 kembali menjadi panggung pembuktian kualitas pendidikan Indonesia di kancah dunia.

Kompetisi bergengsi tingkat Sekolah Dasar ini mempertemukan para siswa terbaik dari berbagai negara dalam dua bidang utama, yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Tahun ini, IMSO diselenggarakan pada 5 hingga 9 Oktober 2025, di Al Bukhary International University (AIU), Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Baca Juga:

Acara ini, diikuti oleh peserta dari 23 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, China, Bulgaria, Iran, Bangladesh, India, Laos, Vietnam, Thailand, Singapura, Ghana, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab.

Pembukaan resmi, dilakukan oleh His Royal Highness The Crown Prince of Kedah, Tengku Sarafudin Badlishah Ibni Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin, dengan suasana yang meriah dan penuh semangat kolaborasi lintas budaya.

Ketua IMSO, Raden Ridwan Hasan Saputra yang juga menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, menyampaikan laporan kegiatan pada sesi pembukaan.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Raden menegaskan bahwa IMSO bukan sekadar ajang kompetisi akademik, melainkan juga ruang pembentukan karakter, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global.

“IMSO bukan hanya ajang untuk mengukur kemampuan akademik, tetapi juga wadah untuk membangun persahabatan lintas budaya dan menumbuhkan semangat kolaborasi global. Kini, unsur STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) juga mulai diintegrasikan dalam tantangan dan soal-soal IMSO, agar peserta terbiasa berpikir eksploratif dan inovatif,” ucap Raden dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Delegasi UIKA Bogor berkiprah di IMSO 2025 Malaysia, Indonesia sabet 22 medali dan siap jadi tuan rumah berikutnya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   UIKA uika bogor International Mathematics and Science Olympiad IMSO

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU