JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini WJX 2025 Siap Digelar, Disperindag: Peluang Mengenalkan Industri Jabar ke Pasar Internasional

WJX 2025 Siap Digelar, Disperindag: Peluang Mengenalkan Industri Jabar ke Pasar Internasional

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 15:45 WIB
WJX 2025 Siap Digelar, Disperindag: Peluang Mengenalkan Industri Jabar ke Pasar Internasional - JPNN.com Jabar
Kadisperindag Jabar, Nining Yuliastiani (tengah) saat ditemui dalam acara Beja (Bewara Jawa Barat) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana menyelenggarakan kembali West Java Expo (WJX) 2025.

WJX 2025 adalah sebuah pameran dagang internasional yang menjadi etalase produk unggulan Jabar, pada 15–19 Oktober 2025.

WJX kali ini digelar di Hall 8 No. 8-4 dan 8-5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, bersamaan dengan event Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40.

Baca Juga:

Mengusung tema “West Java: Unlocking Opportunities in the Globally Integrated Market”, WJX 2025 menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha Jabar untuk mempromosikan produk ekspor, memperluas akses pasar global, dan memperkuat ekosistem industri.

Kadisperindag Jabar, Nining Yuliastiani mengatakan penyelenggaraan WJX 2025 diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi industri Jabar agar semakin berdaya saing di pasar internasional, setelah tahun lalu sukses mencatat lebih dari 1.428 pengunjung dan menghadirkan 110 peserta pameran yang terdiri dari perusahaan besar, kecil hingga teknologi tepat guna.

"Serta menghasilkan transaksi potensial senilai Rp5,92 miliar. Selain itu, sebanyak 137 buyer dari 14 negara turut berpartisipasi," ujar Nining, di Gedung Sate, Kota Bandung, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga:

Rencananya, WJX 2025 akan menghadirkan lebih dari 50 pelaku usaha ekspor yang lolos kurasi, meliputi sektor makanan dan minuman, fesyen, perawatan diri, industri dan teknologi serta kawasan industri.

Beberapa perusahaan yang akan berpartisipasi antara lain PT Azaki Food International, PT Inti Gravfarm Indonesia, PT Maha Nagari Nusantara, PT Blakenheim Indonesia, PT Nectars Natura Karya, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading hingga Karawang New Industry City (KNIC).

WJX 2025 adalah sebuah pameran dagang internasional yang menjadi etalase produk unggulan Jabar digelar pada 15–19 Oktober 2025.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   wjx 2025 West Java Expo 2025 industri jawa barat disperindag jabar pemprov jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU