UIKA Jalin Kerja Sama dengan PT Sinar Hijau Ventures untuk Kembangkan Minyak Kenari Halal Inovatif

jabar.jpnn.com, BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor terus memperkuat riset terapan berbasis industri dengan menjalin kerja sama strategis bersama PT Sinar Hijau Ventures (SHV).

Kedua pihak, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pelaksanaan Program Hibah Hilirisasi Ajakan Industri yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Kolaborasi ini, berfokus pada penelitian berjudul ‘Optimalisasi Teknologi Pengolahan Minyak Kenari Berbasis Ekstraksi Modern dan Jaminan Halal untuk Peningkatan Rendemen dan Kualitas Produk.’

Melalui program ini, UIKA dan SHV berupaya menghadirkan inovasi pengolahan minyak kenari (Canarium indicum) yang bernilai tambah tinggi dan memperkuat posisi kenari sebagai komoditas unggulan halal Indonesia di sektor pangan dan kosmetik.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Inovasi, dan Pengembangan UIKA Bogor, Budi Susetyo menyambut baik kolaborasi ini, sebagai bentuk nyata sinergi perguruan tinggi dengan industri.

“Kami ingin universitas ini tidak berada di dalam tempurung. Karena itu, kami terus mendorong kemitraan luas, termasuk dengan industri, melalui pendekatan Pentahelix Partnership,” ucap Budi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Dirinya menambahkan, kerja sama ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi kedua pihak.

“Kalau sudah ditandatangani PKS ini, kami berharap terealisasi. Kami ingin hasilnya dapat mendorong produk menuju HAKI, dan hal itu tak mungkin terwujud tanpa kemitraan,” terangnya.