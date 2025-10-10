Gegara Hal Ini Disdukcapil Depok Tutup Sementara Layanan Tatap Muka

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok akan menutup sementara layanan tatap muka administrasi kependudukan (Adminduk) pada Jumat (10/10).

Layanan tatap muka adminduk yang ditutup sementara meliputi pelayanan di Gedung Dibaleka 2 Lantai 1, Sanpel De Prima (SDP) Kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan De FAST (Container Office).

"Penutupan layanan diperlukan karena Disdukcapil Kota Depok akan melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di hari tersebut," kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti di Depok, Jumat (10/10).

Ia menjelaskan pelatihan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kompetensi aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk.

Namun, seluruh layanan adminduk tetap dapat diakses secara daring melalui tautan https://s.id/Silondo–Bermula .

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Menurut dia bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh pegawai kami mengikuti pembinaan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi jabatan fungsional serta peningkatan etika pelayanan publik. Walaupun layanan tatap muka ditutup sementara, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan secara online seperti biasa,” ujarnya,