1,1 Juta Wisatawan Melancong ke Kabupaten Cianjur Sepanjang Tahun Ini

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur mencatat angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cianjur sepanjang tahun 2025 tepatnya dari Januari-Agustus sekitar 1.1 juta orang lebih terdiri dari wisatawan lokal dan luar negeri.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Ayi Reza Addairobi mengatakan mereka tetap optimistis angka kunjungan akan terus meningkat hingga akhir tahun setelah sejumlah kegiatan tahunan yang dapat mengundang banyak wisatawan digelar seperti Hari Jadi Cianjur dan berbagai kegiatan lainnya.

"Kami tetap optimis angka kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Cianjur dapat mencapai target 3 juta orang hingga akhir tahun dengan melakukan berbagai cara termasuk menggelar kegiatan tahunan bekerjasama dengan pelaku pariwisata," katanya.

Ia mengatakan total wisatawan yang datang berlibur ke Cianjur sepanjang tahun 2025 sebanyak 1.157.077 orang terdiri dari 1.046.724 orang wisatawan lokal dan 110.353 wisatawan asing atau luar negeri, mengunjungi berbagai destinasi wisata mulai dari utara hingga selatan.

Destinasi wisata yang banyak mendapat kunjungan wisatawan seperti wisata alam, air terjun, pantai, desa wisata, dan wisata buatan mulai dari wilayah utara hingga selatan Cianjur yang sejak beberapa bulan terakhir pemasaran dan promosinya di tingkatkan.

"Wisata alam yang menjadi favorit wisatawan seperti Kebun Raya Cibodas, Taman Bunga Nusantara dan wisata alam buatan di wilayah utara, wisata air di kawasan timur Cianjur dan wisata air terjun dan pantai di wilayah selatan Cianjur," katanya.

Untuk menarik minat wisatawan berlibur ke Cianjur, pihaknya menggencarkan promosi dengan melibatkan influencer termasuk media cetak dan elektronik serta sejumlah artis nasional guna memperkenalkan destinasi wisata yang memiliki pesona tersendiri.

"Pemerintah daerah membantu pengembangan destinasi wisata termasuk melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku pariwisata sampai dengan memperbaiki jalan menuju lokasi wisata," katanya.