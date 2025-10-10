JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Heboh Etanol Campuran BBM, Para Pakar Komentar Begini

Heboh Etanol Campuran BBM, Para Pakar Komentar Begini

Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:40 WIB
Heboh Etanol Campuran BBM, Para Pakar Komentar Begini - JPNN.com Jabar
Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto (paling kanan), Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof Ima Amaliah (kedua dari kiri), dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi (tengah) dalam diskusi ekonomi di Kota Bandung, Jumat (10/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Pemerintah terus melakukan sejumlah langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi.

Hal itu diakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga:

Kebijakan yang tengah digulirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui penggunaan etanol dalam campuran BBM dinilai sebagai salah satu terobosan penting ke arah itu.

Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto menilai, kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi.

Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern.

Baca Juga:

Selain itu, penggunaan etanol dalam BBM juga bisa membantu menekan emisi karbon.

"Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik," kata Tri dalam diskusi ekonomi di Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).

Guru Besar ITB bersama pengamat ekonomi dan kebijakan publik memberikan pandangannya mengenai kebijakan campuran etanol di BBM yang digulirkan Menteri Bahlil.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BBM Menteri ESDM guru besar itb bahlil lahadalia menteri bahlil etanol bbm etanol swasembada energi tri yus widjajanto ima amaliah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU