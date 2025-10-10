JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini IPDN Bantah Adanya Kekerasan Atas Meninggalnya Calon Praja Saat Kegiatan Diksar

IPDN Bantah Adanya Kekerasan Atas Meninggalnya Calon Praja Saat Kegiatan Diksar

Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:45 WIB
IPDN Bantah Adanya Kekerasan Atas Meninggalnya Calon Praja Saat Kegiatan Diksar - JPNN.com Jabar
Wakil Rektor II Bidang Administrasi IPDN Arief M Edie dalam jumpa pers di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membantah adanya dugaan kekerasan terkait kematian Calon Praja (Capra) angkatan XXXVI asal Kota Ternate, Maluku Utara, bernama Maulana Izzat Nurhadi (20 tahun).

Maulana meninggal dunia seusai mengikuti apel malam dalam rangkaian Pendidikan Dasar Mental dan Disiplin Calon Praja Pratama (Diksarmendispra), Rabu (8/10) malam.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi, Arief M Edie mengatakan, pihaknya memastikan tidak ada kekerasan dalam proses diksa, dikarena para capra ini tidak berinteraksi secara langsung dengan pihak lainnya, termasuk senior kampus.

Baca Juga:

"Nggak ada, karena kan dia juga kalau mungkin ada dugaan (kekerasan) katanya tadi bilang apa terjadi kekerasan. Nggak ada. Ketemu senior juga belum. Dia belum jadi praja, masih capra. Jadi belum ketemu sama senior. Belum ada tindakan dari mana-mana," kata Arief dalam jumpa pers di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, dia mengeklaim bahwa angka tindak kekerasan di antara praja saat ini sama sekali tidak ada.

Pernyataan itu juga Arief sampaikan guna meluruskan adanya isu liar yang kerap beredar di media sosial.

Baca Juga:

“Di IPDN paling seksi (isu) di situ ya, padahal enggak ada,” katanya.

“Isu di medsos nih yang kadang-kadang kalang-kabut, ya. Di IPDN sudah zero kekerasan. Itu IPDN. Untuk capra belum berhubungan dengan senior. Masih ditangani oleh tim diksar dan tidak melibatkan jajaran IPDN,” ujarnya.

Warek Bidang Administrasi IPDN membantah adanya dugaan kekerasan dalam misteri kematian calon praja saat kegiatan diksar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   calon praja ipdn kematian praja ipdn praja ipdn meninggal kegiatan diksar ipdn diksar ipdn

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU