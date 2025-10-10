Terungkap Misteri Kematian Calon Praja IPDN

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memastikan meninggalnya calon praja angkaan XXXVI bernama Maulana Izzat Nurhadi asal Maluku Utara dikarenakan serangan jantung.

Capra itu mengalami serangan jantung usai mengikut apel pada Rabu (8/10/2025) malam.

Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Arief M Edie mengatakan, Maulana sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel dan langsung ditangani oleh petugas ke klinik di dalam kampus.

"Pada saat lemas masih kami tangani. Kemudian ketika tidak membaik segera kami kirim ke Rumah Sakit (RS) Unpad dan dinyatakan meninggal pada Rabu pukul 23.00 WIB," kata Arief dalam konferensi pers di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/10/2025).

Arief menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit, diketahui Maulana meninggal disebabkan henti jantung dan tidak ditemukan luka di tubuh almarhum.

Pihak kampus juga telah menawarkan proses autopsi maupun visum untuk memastikan transparansi atas meninggalnya Maulana. Akan tetapi, pihak keluarga menolak proses tersebut.

"Dokter menyatakan henti detak jantung dan ketika almarhum sakit kami sudah menghubungi orang tuanya. Orang tuanya juga sudah ikhlas. Tidak masalah," ujarnya.

Ia menyatakan, pihaknya telah memulangkan jenazah Maulana ke pihak keluarga menuju rumah duka di Ternate, Maluku Utara.