Komentar Rektor UIII Depok Soal Rencana Pembangunan Stadion Sepak Bola Bertaraf Internasional

Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Rektor UIII, Jamhari Makruf. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) merespons terkait rencana pembanguan stadion bertaraf internasional.

Rektor UIII, Jamhari Makruf mengatakan, bahwa memang pihaknya memiliki rencana untuk membangun stadion sepak bola.

Sebelumnya, UIII juga memiliki master plan fasilitas olahraga untuk mahasiswa, baik stadion maupun indoor stadion.

Kemudian, disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok untuk membangun stadion bertaraf internasional.

“Beberapa waktu lalu Pak Wali Kota dan juga Pak KDM bercerita, susah mencari tanah untuk stadion. Kami bilang, kami sudah punya rencana, barangkali bisa disinergikan dengan apa yang ada di UIII,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya langsung menunjukkan master plan yang telah dibuat.

Dirinya menerangkan, bahwa nantinya stadion tersebut dapat digunakan bersama masyarakat Kota Depok, Jawa Barat, dan mahasiswa UIII.

Dia menjelaskan, bahwa sudah menyiapkan lahan sekira 13 hektare.

Rektor UIII menyebut bahwa rencana pembangunan stadion bertaraf internasional merupakan gayung bersambut, lantaran UIII sudah memiliki master plan
