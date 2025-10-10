Rp4 Miliar Disiapkan Pemkab Cianjur untuk Pemasangan 155 PJU di Jalur Wisata

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur memprioritaskan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menuju kawasan wisata yang tersebar di Kabupaten Cianjur sekitar 155 titik dengan anggaran Rp4 miliar.

Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto mengatakan pemasangan ratusan PJU di sejumlah kawasan wisata merupakan bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan angka kunjungan seperti di kawasan Gunung Padang dan Pandanwagi.

"Fokus pemasangan PJU di jalur menuju Situs Mengalitikum Gunung Padang dan Pandanwangi, karena kedua destinasi wisata tersebut merupakan unggulan yang banyak dikunjungi wisatawan," katanya.

Dia menjelaskan kebijakan pembangunan Cianjur tahun 2026 diarahkan untuk mensukseskan pengembangan berbagai destinasi wisata mulai dari utara hingga selatan Cianjur, salah satunya dengan mengoptimalkan pemasangan PJU.

Tidak hanya pemasangan baru, tutur dia, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan PJU yang sudah ada tersebar di sepanjang jalur utama Cianjur karena sebagian besar membutuhkan perawatan rutin, bahkan banyak yang harus diganti.

“Setiap akhir tahun dilakukan pemeliharaan rutin di enam ruas jalan utama Cianjur termasuk lampu di bundaran Tugu Lampu Gentur-By Pass, perbaikan PJU di wilayah strategis dinilai dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan daya tarik wisatawan untuk datang," katanya.

Dia menambahkan setelah PJU di dua lokasi tujuan wisata terpasang, pihaknya akan melanjutkan ke titik lain, dimana pemasangan tetap diprioritaskan menuju kawasan wisata guna mendongkrak angka kunjungan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan pihaknya juga memaksimalkan perbaikan sekitar 5.500 lampu PJU yang rusak mulai dari wilayah utara hingga selatan, meski terbatasnya anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta alat penunjang.