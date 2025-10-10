Hamdalah! Kota Depok Kini Punya Komisi Perlindungan Anak Daerah

JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 11:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok yang baru saja dilantik di Aula Teratai Balai Kota. Foto : Diskominfo Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melantik Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok periode 2025-2030.

Komisioner KPAD Kota Depok yang dilantik terdiri atas Ketua Chendi Liana, Wakil Ketua Ummu Ulfah, serta anggota Sahat Farida, Acep Pudoli, dan Vikka Oktriana.

Dalam sambutannya, Wali Kota Depok yang akrab disapa Bang Supian menegaskan, pembentukan KPAD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan.

“Hadirnya kami di sini menunjukkan bahwa Depok adalah kota yang peduli terhadap perlindungan hak anak. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan melantik para komisioner KPAD Kota Depok,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, KPAD memiliki tugas yang cukup berat mengingat masih adanya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat.

Meskipun Pemkot Depok telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kehadiran KPAD diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih menyeluruh.

“Artinya, kami berupaya semaksimal mungkin melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Dengan hadirnya KPAD, diharapkan kerja-kerja perlindungan ini dapat lebih maksimal,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok resmi terbentuk. Berikut daftar pengurusnya, lengkap!

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

