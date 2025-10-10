JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BBKSDA Jabar Sampaikan Kondisi Terkini Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

BBKSDA Jabar Sampaikan Kondisi Terkini Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:30 WIB
BBKSDA Jabar Sampaikan Kondisi Terkini Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung - JPNN.com Jabar
Penampakan macan tutul yang dievakuasi BBSKDA Jabar seusai ditemukan masuk ke lantai 2 Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat (Jabar) memastikan macan tutul yang diamankan di Hotel Anugerah, Kota Bandung dalam kondisi baik.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildranaya mengatakan, satwa tersebut kini masih menjalani tahap rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Kabupaten Sukabumi.

“Secara keseluruhan kondisi macan tutul dalam kondisi baik, dominan posisi beristirahat, respon positif untuk makan potongan daging, dan sudah terpantau untuk mencoba berdiri,” kata Eri dikutip Jumat (10/10/2025).

Baca Juga:

Eri mengatakan proses rehabilitasi terhadap macan tutul tersebut sebagai upaya pemulihan kesehatan serta observasi yang dilakukan oleh tim medis.

“Untuk observasi dilakukan di PPSC Cikananga dengan mengikuti hasil asesmen tim dokter hewan. Sejak pagi tadi secara berkala sampai dengan saat ini sedang dipantau tim dokter hewan,” kata dia.

Eri memastikan, macan tutul tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya setelah dilakukan rehabilitasi.

Baca Juga:

“Masih tahap observasi dulu, belum diputuskan jangka waktu rehabnya dengan menunggu hasil asesmen tim dokter hewan,” katanya. (ant/jpnn)

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat menyampaikan kondisi terkini macan tutul yang diamankan di Hotel Anugeran, Kota Bandung.

Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   BBKSDA Jabar macan tutul macan tutul masuk hotel rehabilitasi macan tutul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU