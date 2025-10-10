BBKSDA Jabar Sampaikan Kondisi Terkini Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat (Jabar) memastikan macan tutul yang diamankan di Hotel Anugerah, Kota Bandung dalam kondisi baik.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildranaya mengatakan, satwa tersebut kini masih menjalani tahap rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Kabupaten Sukabumi.

“Secara keseluruhan kondisi macan tutul dalam kondisi baik, dominan posisi beristirahat, respon positif untuk makan potongan daging, dan sudah terpantau untuk mencoba berdiri,” kata Eri dikutip Jumat (10/10/2025).

Eri mengatakan proses rehabilitasi terhadap macan tutul tersebut sebagai upaya pemulihan kesehatan serta observasi yang dilakukan oleh tim medis.

“Untuk observasi dilakukan di PPSC Cikananga dengan mengikuti hasil asesmen tim dokter hewan. Sejak pagi tadi secara berkala sampai dengan saat ini sedang dipantau tim dokter hewan,” kata dia.

Eri memastikan, macan tutul tersebut nantinya akan dipertimbangkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya setelah dilakukan rehabilitasi.

“Masih tahap observasi dulu, belum diputuskan jangka waktu rehabnya dengan menunggu hasil asesmen tim dokter hewan,” katanya. (ant/jpnn)