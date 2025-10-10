JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Biznet Dorong Pemerataan Akses Digital dengan Investasi Infrastruktur

Biznet Dorong Pemerataan Akses Digital dengan Investasi Infrastruktur

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:01 WIB
Biznet Dorong Pemerataan Akses Digital dengan Investasi Infrastruktur - JPNN.com Jabar
Biznet, salah satu pelopor penyedia layanan infrastruktur digital dan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, merayakan hari jadinya yang ke-25 tahun. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Biznet, salah satu pelopor penyedia layanan infrastruktur digital dan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, merayakan hari jadinya yang ke-25 tahun.

Perayaan seperempat abad ini tidak hanya menandai perjalanan panjang dalam menghadirkan inovasi, tetapi juga memperkuat dedikasi dan komitmen Biznet dalam menjembatani kesenjangan digital di seluruh Nusantara.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Biznet terus meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh infrastruktur modern sebagai penopang pertumbuhan ekosistem digital. Memasuki usia matang, komitmen tersebut diperkuat dengan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan jaringan ke lebih banyak wilayah di Indonesia.

Baca Juga:

Inovasi Jaringan Bawah Laut: Peningkatan Keandalan Layanan

Salah satu langkah penting dalam perjalanan 25 tahun Biznet adalah mengaktifkan jaringan kabel fiber optik bawah laut di Pulau Jawa pada Maret 2025. Jaringan ini menghubungkan kota-kota strategis seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya, yang bertujuan untuk menambah kapasitas bandwidth antar kota dan meningkatkan keandalan layanan secara signifikan.

Inovasi ini menjadi bagian integral dari pembangunan jaringan kabel bawah laut yang lebih besar, Biznet Nusantara Cable System-2 (BNCS-2). Setelah sukses meluncurkan BNCS-1 pada Juni 2024, BNCS-2 akan melanjutkan pembangunan untuk menghubungkan Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagai upaya Biznet memperkuat konektivitas dan keandalan layanan nasional.

Baca Juga:

Hingga saat ini, Biznet telah berhasil menggelar jaringan The New Biznet Fiber sepanjang lebih dari 100.000 KM dengan lebih dari 3.000.000 homepass yang mencakup Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Bangka, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Flores, dan Timor.

Komitmen dan Visi: Membangun Masa Depan Digital

Biznet terus meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh infrastruktur modern sebagai penopang pertumbuhan ekosistem digital.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   biznet ekosistem digital penyedia layanan internet investasi infrastruktur infrastruktur digital

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU