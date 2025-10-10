Biznet Dorong Pemerataan Akses Digital dengan Investasi Infrastruktur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Biznet, salah satu pelopor penyedia layanan infrastruktur digital dan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, merayakan hari jadinya yang ke-25 tahun.

Perayaan seperempat abad ini tidak hanya menandai perjalanan panjang dalam menghadirkan inovasi, tetapi juga memperkuat dedikasi dan komitmen Biznet dalam menjembatani kesenjangan digital di seluruh Nusantara.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Biznet terus meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh infrastruktur modern sebagai penopang pertumbuhan ekosistem digital. Memasuki usia matang, komitmen tersebut diperkuat dengan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan jaringan ke lebih banyak wilayah di Indonesia.

Inovasi Jaringan Bawah Laut: Peningkatan Keandalan Layanan

Salah satu langkah penting dalam perjalanan 25 tahun Biznet adalah mengaktifkan jaringan kabel fiber optik bawah laut di Pulau Jawa pada Maret 2025. Jaringan ini menghubungkan kota-kota strategis seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya, yang bertujuan untuk menambah kapasitas bandwidth antar kota dan meningkatkan keandalan layanan secara signifikan.

Inovasi ini menjadi bagian integral dari pembangunan jaringan kabel bawah laut yang lebih besar, Biznet Nusantara Cable System-2 (BNCS-2). Setelah sukses meluncurkan BNCS-1 pada Juni 2024, BNCS-2 akan melanjutkan pembangunan untuk menghubungkan Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagai upaya Biznet memperkuat konektivitas dan keandalan layanan nasional.

Hingga saat ini, Biznet telah berhasil menggelar jaringan The New Biznet Fiber sepanjang lebih dari 100.000 KM dengan lebih dari 3.000.000 homepass yang mencakup Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Bangka, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Flores, dan Timor.

Komitmen dan Visi: Membangun Masa Depan Digital