Gapopin Gelar Gerakan Sejuta Kacamata untuk Anak Indonesia di 21 Provinsi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Memperingati World Sight Day atau Hari Penglihatan Dunia, Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk “Gerakan Sejuta Kacamata untuk Anak Indonesia”, berupa pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini menjadi penyelenggaraan terbesar sejak program dimulai pada 2021, dengan pelaksanaan serentak di 21 provinsi, termasuk wilayah DKI Jakarta.

Di ibu kota, kegiatan berlangsung di Ruang Publik Jakarta Utara dan diikuti oleh lebih dari 700 siswa dari 14 sekolah dasar. Gapopin menyiapkan 9.000 kacamata gratis bagi anak-anak di seluruh wilayah Jakarta.

Ketua Umum Gapopin, Soelianto Rusli, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial Gapopin terhadap masa depan generasi muda Indonesia.

“Kami ingin membantu anak-anak melihat masa depan dengan lebih jelas. Mereka adalah penerus bangsa dan investasi kita untuk masa depan, jadi kesehatan mata mereka harus dijaga sejak dini,” ujarnya di sela kegiatan di Jakarta Utara, Kamis (9/10).

Menurut Soelianto, pelaksanaan kegiatan di berbagai daerah dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat, dengan dukungan penuh dari para kepala daerah.

“Kami difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah. Di DKI, Pak Gubernur membantu menghadirkan sekolah-sekolah dan menyediakan lokasi kegiatan,” tambahnya.

Program “Gerakan Sejuta Kacamata untuk Anak Indonesia” telah berjalan sejak 2022 dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaan.