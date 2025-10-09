Padi Reborn hingga Ade Astrid Siap Ramaikan Livin' Fest 2025 di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bank Mandiri bakal menggelar Livin' Fest 2025 sebagai puncak perayaan hari jadinya yang ke-27.

Acara berskala nasional ini dirancang bukan sekadar festival hiburan, tapi juga ajang sinergi antara UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial yang menyatu dalam satu ekosistem inklusif.

Tema 'Sinergi Majukan Negeri' menjadi spirit utama dalam perayaan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan pasar domestik.

Livin' Fest 2025 berlangsung di Trans Studio Mall & Trans Convention Centre, Bandung, mulai 23 hingga 26 Oktober 2025.

Expo ini menghadirkan lebih dari 150 tenant, meliputi produk kuliner, fesyen, kriya, hingga kebutuhan gaya hidup.

Khususnya, zona UMKM binaan Bank Mandiri memamerkan produk lokal unggulan yang jadi andalan daerah.

Selain itu, tersedia Government Hub yang memfasilitasi masyarakat mengakses layanan publik seperti pembuatan paspor, SIM, edukasi sertifikat tanah, hingga layanan perpajakan.

Sinergi antara sektor privat dan pemerintahan ini menjadi salah satu nilai tambah Livin’ Fest dalam mendorong kemudahan layanan bagi masyarakat luas.