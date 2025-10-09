Truk Rem Blong Hantam 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Meninggal Dunia

jabar.jpnn.com, SUBANG - Kecelakaan yang melibatkan enam unit kendaraan terjadi di Jalan Raya Bandung - Subang, Kampung Cileuleuy, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Kamis (9/10/2025) pukul 12.20 WIB.

Dalam peristiwa itu, tiga orang penumpang mobil pikap Mitsubishi dengan nomor polisi B 9277 TAB, meninggal dunia di tempat.

Mereka adalah Minah, Nuariah, dan Imih. Sedangkan, pengemudi Endang Sunarya, dan tiga penumpang lain mengalami luka.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kecelakaan ini melibatkan enam unit kendaraan, terdiri dari satu truk hino, tiga minibus, satu mobil pik-ap, dan sepeda motor.

Kecelakaan maut ini bermua saat truk tronton Hino B 9554 KYU yang dikemudikan oleh D datang dar arah Bandung menuju Subang.

Diduga mengalami rem blong saat jalan menurun, truk yang mengangkut air mineral ini menabrak sejumlah kendaraan di depannya secara beruntun.

"Truk diduga rem blog dan menabrak minibus Toyota Avanza yang dikemudian DJ. Avanza ini kemudian terdorong dan menabrak pikap Mitsubishi yang ada di depannya," kata Hendra saat dikonfirmasi.

Truk tronton terus melaju tak terkendali dan kembali menabrak mobil pikap yang mengangkut delapan orang penumpang.