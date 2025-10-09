JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Baznas Jabar Salurkan Beasiswa untuk 102 Mahasiswa Berprestasi

Baznas Jabar Salurkan Beasiswa untuk 102 Mahasiswa Berprestasi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:36 WIB
Baznas Jabar Salurkan Beasiswa untuk 102 Mahasiswa Berprestasi - JPNN.com Jabar
Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Barat memberikan ratusan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Barat mengadakan acara seremonial untuk menyalurkan beasiswa kepada 102 mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi.

Acara ini merupakan bagian dari program Jabar Cerdas, yang bertujuan mendukung dan mengembangkan mahasiswa melalui pendidikan tinggi.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, di AULA DMI Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya mengapresiasi para penerima beasiswa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antara BAZNAS Jawa Barat dan perguruan tinggi.

Baca Juga:

Pimpinan Baznas Jawa Barat, H Ali Khosim mengatakan program ini diharapkan bisa menjadi sarana efektif untuk mensosialisasikan program beasiswa Baznas.

"Semoga mempererat kerja sama antara Baznas, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendidikan di Jawa Barat," ucap Ali dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (9/10/2025).

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, para penerima beasiswa juga mendapatkan pembekalan dari dua narasumber. Sesi pertama diisi oleh Head of Business Administration Department Unpad, Prof Arianis Chan dengan materi "Perubahan Mindset Enterpreuneur Muda". Sesi kedua diisi oleh H Awijaya yang membawakan materi "Motivasi Kecerdasan Spiritual".

Baca Juga:

Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan Baznas Jawa Barat kepada generasi muda, baik dari kalangan mahasiswa maupun santri, yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial.

Acara ini diharapkan dapat memotivasi para penerima manfaat untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. (mar5/jpnn)

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Barat memberikan ratusan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi.

Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   baznas jawa barat beasiswa baznas mahasiswa berprestasi badan amil zakat nasional

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU