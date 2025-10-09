Baznas Jabar Salurkan Beasiswa untuk 102 Mahasiswa Berprestasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Barat mengadakan acara seremonial untuk menyalurkan beasiswa kepada 102 mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi.

Acara ini merupakan bagian dari program Jabar Cerdas, yang bertujuan mendukung dan mengembangkan mahasiswa melalui pendidikan tinggi.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, di AULA DMI Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya mengapresiasi para penerima beasiswa, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antara BAZNAS Jawa Barat dan perguruan tinggi.

Pimpinan Baznas Jawa Barat, H Ali Khosim mengatakan program ini diharapkan bisa menjadi sarana efektif untuk mensosialisasikan program beasiswa Baznas.

"Semoga mempererat kerja sama antara Baznas, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pendidikan di Jawa Barat," ucap Ali dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (9/10/2025).

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, para penerima beasiswa juga mendapatkan pembekalan dari dua narasumber. Sesi pertama diisi oleh Head of Business Administration Department Unpad, Prof Arianis Chan dengan materi "Perubahan Mindset Enterpreuneur Muda". Sesi kedua diisi oleh H Awijaya yang membawakan materi "Motivasi Kecerdasan Spiritual".

Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan Baznas Jawa Barat kepada generasi muda, baik dari kalangan mahasiswa maupun santri, yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial.

Acara ini diharapkan dapat memotivasi para penerima manfaat untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. (mar5/jpnn)