Ratusan Mahasiswa Depok Dapat Beasiswa Bidik Manis dari Pemerintah

Kamis, 09 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Ratusan mahasiswa yang menerima beasiswa Bidik Manis. Foto : Dinsos Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi (Bidik Manis).

Kali ini, bantuan diberikan kepada 174 mahasiswa yang berasal dari 22 universitas.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Korban Bencana Dinsos Kota Depok, Esih Samiasih mengatakan, bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa sebelumnya telah melalui serangkaian verifikasi dan dinyatakan lolos. 

Mereka merupakan mahasiswa asli Kota Depok dan berprestasi.

Melalui bantuan ini, pihaknya berharap bisa membantu meringankan keluarga penerima bantuan.

“Program Bidik Manis ini diharapkan bisa membantu meringankan beban mahasiswa penerima bantuan, supaya mereka bisa fokus belajar dan menyelesaikan kuliah tanpa khawatir soal biaya,” ujarnya.

Dirinya menyebutkan, beasiswa Bidik Manis ini senilai Rp 15 juta berupa dana non tunai atau dalam bentuk buku tabungan Bank BJB.

Dia menerangkan, Pemkot Depok telah memberikan perhatian kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi berupa pemberian beasiswa Bidik Manis sejak tahun 2024 kepada 150 mahasiswa.

Ratusan mahasiswa mendapatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi (Bidik Manis) dari Pemkot Depok, senilai Rp 15 juta
