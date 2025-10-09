JPNN.com

Jabar Terkini Soal Gerakan Donasi Seribu Rupiah Sehari, Walkot Farhan: Kami Masih Menunggu Juknis

Soal Gerakan Donasi Seribu Rupiah Sehari, Walkot Farhan: Kami Masih Menunggu Juknis

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:20 WIB
Soal Gerakan Donasi Seribu Rupiah Sehari, Walkot Farhan: Kami Masih Menunggu Juknis - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ditemui di Balai Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memulai membuka donasi Rp 1.000 per hari bagi aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah hingga masyarakat.

Adapun donasi ini sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai program 'Rereongan Sapoe Sarebu'.

Farhan mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program donasi seribu rupiah tersebut.

"Mendukung saja setiap kegiatan donasi. Cuma memang juklak-juknisnya kami masih menunggu," kata Farhan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).

Ia mengungkapkan, gerakan donasi yang bersifat sukarela tersebut di Kota Bandung masih belum dilakukan.

Sebab pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Beliau (gubernur) clear mengatakan ini bukan kewajiban, ini imbauan. Kalau dilaksanakan, hayu gitu," ujarnya.

Farhan memastikan, pihaknya akan melaksanakan imbauan tersebut apabila sudah ada petunjuk teknis hingga petunjuk pelaksanaan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan alasannya belum memulai gerakan Rereorangan Sapoe Sarebu.
