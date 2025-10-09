Lukisan Karya SBY Mejeng di Galeri Soemardja 'Pasar Seni ITB'

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - SBY Art Community resmi membuka pameran seni lukis bertajuk 'Melting Horizons: Painters Encounter Nature'.

Pameran yang ditampilkan dalam rangka gelaran Pasar Seni ITB itu berlangsung di Galeri Soemardja, Institut Teknologi Bandung (ITB), 8 - 22 Oktober 2025.

Kurator Rizki Zaelani dalam catatan kuratorialnya menuturkan, pameran ini mengumpulkan karya-karya lukisan yang dikerjakan para pelukis yang berkumpul dan bekerja sama dalam kelompok SAC (SBY Art Community).

Tidak hanya SAC, ada juga partisipasi karya-karya yang dikerjakan staf pengajar Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seri Rupa & Desain (FSRD).

"Para pelukis ini melukis di beberapa tempat, di lingkungan alam terbuka secara langsung," kata Rizki, Kamis (9/10/2025).

"Tidak semua karya benar-benar merupakan hasil kegiatan melukis secara langsung, ada juga karya di antaranya dikerjakan di studio masing-masing," lanjunya.

Kata Rizky, pameran kali ini mengangkat tema keindahan alam. Para pelukis banyak melukis pemandangan di alam terbuka, seperti laut, pantai, hingga situs budaya seperti Candi Borobudur.

Proses kreatifnya pun dilakukan secara langsung di alam terbuka, tetapi ada juga yang dibuat di dalam studio.