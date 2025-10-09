JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kakek Ocang Meregang Nyawa Seusai Duel Lawan King Kobra Raksasa di Sukabumi

Kakek Ocang Meregang Nyawa Seusai Duel Lawan King Kobra Raksasa di Sukabumi

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Kakek Ocang Meregang Nyawa Seusai Duel Lawan King Kobra Raksasa di Sukabumi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Seorang warga yang dikenal sebagai pawang atau pemburu ular, Ocang (70 tahun) harus meregang nyawa seusai berduel dengan king kobra berukuran empat meter di jalan setapak di Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Senin (6/10/2025).

Ocang meninggal setelah mendapat gigtan di bagian kaki kanan dan tidak tertolong oleh warga setempat.

Kanit Reskrim Polsek Sagaranten Polres Sukabumi Aiptu Yadi Supriyadi mengatakan, korban pertama kali ditemukan tergeletak di jalan setapak oleh Erwanto (40 tahun).

Baca Juga:

Petugas yang mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi dan dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Saksi melihat tubuh korban tergeletak di jalan setapak tak jauh dari rumahnya. Saat diperiksa, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (9/10).

Ia menuturkan, pihaknya menduga korban tewas karena gigitan King Kobra.

Baca Juga:

Sebab, petugas melihat kondisi kaki kanan korban yang mengalami pembengkakan dan berwarna biru, serta terdapat bekas gigitan di sela jari kaki.

"Korban menderita luka di bagian kaki akibat gigitan ular. Warna kebiruan tampak di sekitar luka tersebut," ujarnya.

Seorang pawang meninggal dunia diduga seusai berduel denga King Kobra di jalan setapak di Sukabumi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pawang ular pria digigit ular tewas digigit ulang duel manusia dan ular polsek sagaranten

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU