Kakek Ocang Meregang Nyawa Seusai Duel Lawan King Kobra Raksasa di Sukabumi

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Seorang warga yang dikenal sebagai pawang atau pemburu ular, Ocang (70 tahun) harus meregang nyawa seusai berduel dengan king kobra berukuran empat meter di jalan setapak di Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Senin (6/10/2025).

Ocang meninggal setelah mendapat gigtan di bagian kaki kanan dan tidak tertolong oleh warga setempat.

Kanit Reskrim Polsek Sagaranten Polres Sukabumi Aiptu Yadi Supriyadi mengatakan, korban pertama kali ditemukan tergeletak di jalan setapak oleh Erwanto (40 tahun).

Petugas yang mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi dan dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Saksi melihat tubuh korban tergeletak di jalan setapak tak jauh dari rumahnya. Saat diperiksa, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa," kata Yadi saat dikonfirmasi, Kamis (9/10).

Ia menuturkan, pihaknya menduga korban tewas karena gigitan King Kobra.

Sebab, petugas melihat kondisi kaki kanan korban yang mengalami pembengkakan dan berwarna biru, serta terdapat bekas gigitan di sela jari kaki.

"Korban menderita luka di bagian kaki akibat gigitan ular. Warna kebiruan tampak di sekitar luka tersebut," ujarnya.