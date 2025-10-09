JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia

Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia

Kamis, 09 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia - JPNN.com Jabar
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dan jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat meresmikan Sekolah Garuda Transformasi. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kota Bogor dipilih menjadi salah satu daerah diluncurkannya program Sekolah Garuda Transformasi.

di Kota Bogor, Sekolah Garuda Transformasi terletak di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang selanjutnya disebut sebagai Sekolah Garuda Transformasi Cahaya Rancamaya.

Peluncuran ini dilakukan serentak di Indonesia melalui kegiatan "Mengenal Sekolah Garuda: Harapan Baru Pendidikan Unggul".

Baca Juga:

Di Kota Bogor, peluncuran Sekolah Garuda dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi; jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Rabu (8/10/2025).

Sekolah Garuda merupakan proyek strategis nasional yang diturunkan dari Asta Cita Presiden Prabowo, membangun sekolah unggul yang terintegrasi.

Dengan hadirnya Sekolah Garuda ini, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan baik ini untuk mampu bersaing di tingkat global dengan menempuh pendidikan terbaik di dunia.

Baca Juga:

"Jadi kami merasa bersyukur, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Bogor," ujar Dedie Rachim.

Skema pembiayaan Sekolah Garuda ini, lanjut Dedie Rachim, memiliki dua skema yaitu Sekolah Garuda Baru yang menggunakan beasiswa penuh dan Sekolah Garuda Transformasi dengan menggunakan sekolah eksisting yang sudah ada kemudian dikembangkan, yang biayanya melalui beasiswa dan mandiri.

Kota Bogor dipilih menjadi salah satu daerah diluncurkannya program Sekolah Garuda Transformasi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Asta Cita Pemerintah Sekolah Garuda Transformasi Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School presiden prabowo subianto wali kota bogor dedie a rachim sekolah garuda kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU