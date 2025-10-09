Kota Bogor Jadi Salah Satu Daerah Peluncuran Sekolah Garuda Transformasi di Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kota Bogor dipilih menjadi salah satu daerah diluncurkannya program Sekolah Garuda Transformasi.

di Kota Bogor, Sekolah Garuda Transformasi terletak di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang selanjutnya disebut sebagai Sekolah Garuda Transformasi Cahaya Rancamaya.

Peluncuran ini dilakukan serentak di Indonesia melalui kegiatan "Mengenal Sekolah Garuda: Harapan Baru Pendidikan Unggul".

Di Kota Bogor, peluncuran Sekolah Garuda dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi; jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Rabu (8/10/2025).

Sekolah Garuda merupakan proyek strategis nasional yang diturunkan dari Asta Cita Presiden Prabowo, membangun sekolah unggul yang terintegrasi.

Dengan hadirnya Sekolah Garuda ini, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan baik ini untuk mampu bersaing di tingkat global dengan menempuh pendidikan terbaik di dunia.

"Jadi kami merasa bersyukur, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Bogor," ujar Dedie Rachim.

Skema pembiayaan Sekolah Garuda ini, lanjut Dedie Rachim, memiliki dua skema yaitu Sekolah Garuda Baru yang menggunakan beasiswa penuh dan Sekolah Garuda Transformasi dengan menggunakan sekolah eksisting yang sudah ada kemudian dikembangkan, yang biayanya melalui beasiswa dan mandiri.