Cegah Keracunan Massal, Dinkes Bakal Menginspeksi 35 SPPG di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok saat ini tengah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Depok.

Sebanyak 35 SPPG yang tersebar di sebelas kecamatan di Kota Depok, menjalani penilaian IKL untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi persyaratan penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, proses penilaian terdiri dari beberapa unsur.

Dalam penilaiannya, Dinkes Kota Depok bersinergi dengan perangkat daerah terkait untuk melihat kelayakan operasional SPPG.

“Penilaian IKL sudah berlangsung sejak kemarin, disusul untuk SPPG lain sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ucapnya.

Mary berharap, dengan proses penilaian yang dilakukan, SPPG di Kota Depok memenuhi standar dalam penyediaan MBG.

Sehingga, makanan yang dikonsumsi peserta didik di Kota Depok aman dan layak.

"Harapannya, makanan yang disajikan sesuai standard an aman untuk dikonsumsi sasaran pemenuhan gizi dan meningkatkan status gizinya," tandasnya.