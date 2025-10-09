JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Cegah Keracunan Massal, Dinkes Bakal Menginspeksi 35 SPPG di Kota Depok

Cegah Keracunan Massal, Dinkes Bakal Menginspeksi 35 SPPG di Kota Depok

Kamis, 09 Oktober 2025 – 12:00 WIB
Cegah Keracunan Massal, Dinkes Bakal Menginspeksi 35 SPPG di Kota Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi proses memasak di SPPG. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok saat ini tengah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Depok.

Sebanyak 35 SPPG yang tersebar di sebelas kecamatan di Kota Depok, menjalani penilaian IKL untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi persyaratan penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, proses penilaian terdiri dari beberapa unsur. 

Baca Juga:

Dalam penilaiannya, Dinkes Kota Depok bersinergi dengan perangkat daerah terkait untuk melihat kelayakan operasional SPPG.

“Penilaian IKL sudah berlangsung sejak kemarin, disusul untuk SPPG lain sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ucapnya.

Mary berharap, dengan proses penilaian yang dilakukan, SPPG di Kota Depok memenuhi standar dalam penyediaan MBG.

Baca Juga:

Sehingga, makanan yang dikonsumsi peserta didik di Kota Depok aman dan layak.

“Harapannya, makanan yang disajikan sesuai standard an aman untuk dikonsumsi sasaran pemenuhan gizi dan meningkatkan status gizinya,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Dinkes Depok akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 35 SPPG yang tersebar di Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok dinkes depok dapur mbg SPPG inspeksi kesehatan lingkungan makan bergizi gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU